Новогодняя ночь в Вильнюсе - не только лазерное шоу, но и насилие

31 декабря, в 19.23 ч. поступило сообщение о том, что в хостеле, на ул. Ауку, агрессивный мужчина ломает мебель. Буяна увезли в полицейский участок.

В 20 ч. поступило несколько сообщений о пьяных скандалистах в Вильнюсском и Тракайском районах.

В Вильнюсе, на перекрестке ул. Панярю и Швитригайлос, в ДТП попал автомобиль такси. Люди в ДТП не пострадали, водители заполнили декларацию ДТП, а полиция вызвала работников компании Grindа, которые привели в порядок место происшествия.

Многочисленные наряды пожарных-спасателей спешили на пожар в микрорайоне Жирмунай. Там житель сообщил, что из соседней квартиры на 7 этаже идет дым, а соседи не открывают двери.

Достучаться до хозяев удалось полиции и пожарным-спасателям. Дверь открыли мужчина и его мать, которые сказали, что поставили варить пельмени и заснули. К приезду пожарных-спасателей пельмени в кастрюле превратились в угли. Если бы сосед не вызван пожарных-спасателей, то мужчина и его мать могли бы отравиться угарным газом.