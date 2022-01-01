Новогодняя ночь в столице: усмирять пришлось и врача психиатрической больницы

Новогодняя ночь в Вильнюсе была неспокойной. Были пьяные драки, полиция задерживала пьяных водителей.

Полиция выехала на дежурство в 20 ч., и сразу же получила сообщение о том, что на вокзале в туалете обнаружена женщина с симптомами передозировки наркотиков. Приехавшие на место происшествия врачи спасли ей жизнь, оказав своевременную помощь.

В 21.18 ч. поступило сообщение о драке в общежитии на ул. Механику. На месте происшествия полиция выяснила, что пьяные молодые люди уже выяснили между собой отношения и никаких претензий друг к другу у них уже нет. Молодой человек со следами запекшейся крови на лице заявил, что он поранился случайно. Пострадавшего врачи скорой помощи увезли в больницу.

На улице Соду к полицейскому экипажу подошла обеспокоенная женщина и сообщила, что мужчина потерял сознание. Выяснилось, что у мужчины началась аллергическая реакция от съеденных креветок. Помощь мужчине оказали врачи скорой помощи.

В новогоднюю ночь горела квартира на 7-м этаже в доме на ул. Караляучаус. Людей в квартире не было, поэтому никто не пострадал.

За полчаса до нового года на проспекте Пилайтес полицейские остановили пьяного водителя (1979 г.р.) Toyota Avensis.

"Я живу здесь недалеко, поставлю машину и все", - сказал водитель, надеясь отделаться от полицейских. Однако стражи порядка заметили, что он пьянеет все больше, в салоне валялась бутылка. После проверки на трезвость, выяснилось, что в организме водителя было 3,05 промилле (через 15 минут 3,26).

В 00.01 ч. сообщили, что на ул. Гележинкелё на пешеходном мосту большая группа людей запускает фейерверки.

В 00.08 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Архитекту мужчина был ранен петардой в ногу.

В 00.28 ч. в деревне Рукайняй (Вильнюсский район) во время запуска фейерверков пострадала женщина. Петарда попала в грудь 58-летней женщине.

В 01.14 ч. на ул. Путинишкю, во время запуска фейерверка пострадал 14-летний подросток, он получил ожоги лица.

Несмотря на пандемию, в новогоднюю ночь работали кафе и рестораны. После полуночи стали поступать звонки о пьяных драках.

С 24 до 6 ч. утра полиция Вильнюсского округа получила 261 сообщение о разного рода происшествиях - драках, забытых в подъездах детях. На ул. Салтонишкю был избит пожилой дежурный общежития "Жирмунайского профессионального центра". Мужчина был очень сильно избит, поэтому врачи доставили его в больницу. Пострадавший рассказал, что его избили 2-3 молодых людей. Кроме того, они разбили компьютеры, перевернули елку. Полиция разыскивает подозреваемого.

На ул. Шалткальвю в квартире 43-летняя женщина ломала мебель и калечила себя. Выяснилось, что агрессивная женщина - врач психиатрической больницы.

В 2.40 ч. на ул. Кауно полицейских остановила женщина и сказала, что она на улице встретила пожилого человека в одной пижаме. Выяснилось, что мужчина сбежал из больницы на ул. Й.Яблонскё. Он не хотел возвращаться в больницу, сказал, что врачи пытаются его убить, полицейские доставили его назад в больницу.

Около 3 ч. поступила информация о том, что у бара Kablys двое молодых людей избили и раздели мужчину. Подозреваемые сбежали, а пострадавший вошел в подъезд дома. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Полиция не нашла ни агрессоров, ни жертву.

На ул. Вильняус у бара La Birra полицейские нашли спящего мужчину. Иностранца доставили в гостиницу. Находившаяся рядом с ним девушка сказала, что спящий - военный из Германии.

На ул. A.Стульгинскё около Pramogų bankаs полиция задержала мужчину, который нападал на прохожих. Он продолжал агрессивно себя вести даже тогда, когда на него надели наручники. Мужчину задержали, пострадавшего передали в руки врачей.

Не обошлось без инцидентов и в ночном клубе Metelica. Работница клуба сообщила о том, что клиент сломал стол и не хочет возмещать нанесенный ущерб. Пока полиция выясняла ситуацию, в клубе произошла драка, полиции пришлось вызывать на помощь коллег.

Подрались также клиенты бара Metro.

Ночь выдалась неспокойной, работы у стражей порядка было предостаточно.