09 августа 2023 г. 09:55

Ночью жителей Йонавы разбудил сильный взрыв, подожжен автомобиль

 
ru.DELFI.lt
Около полуночи жительница города зафиксировала горящий открытым пламенем автомобиль. Вскоре прогремел взрыв.

Департамент полиции информирует, что 8 августа, в 23.35 ч., в Йонаве, на ул. A.Кулвечё, загорелся автомобиль BMW 428. Машина сгорела.

Подозревают поджог. Ущерб устанавливается. Жители говорят, что слышали взрыв. Сгорел практически весь BMW 428, кроме багажного отделения.

Начато расследование по факту уничтожения имущества опасным для общества способом.

По словам жителей, в этом же дворе машина горела и месяц назад.

Портал Delfi благодарит Юргиту Лукошявичене за видео!



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