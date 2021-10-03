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В воскресенье ночью, около 1.17, в Пакруойском районе, д. Падубисис, ул. Шедувос, на проезжей части было найдено тело мужчины 40-50 лет с травмой головы.
Ночью водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
© DELFI / Domantas Pipas

Полиция подозревает, что мужчину насмерть сбил неопознанный автомобиль, который скрылся с места происшествия.

Начато досудебное расследование по факту нарушения ДТП или эксплуатации транспортного средства, повлекшего дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб человеа (наказывается лишением свободы на срок до 8 лет).

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