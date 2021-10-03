Ночью водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полиция подозревает, что мужчину насмерть сбил неопознанный автомобиль, который скрылся с места происшествия.
Начато досудебное расследование по факту нарушения ДТП или эксплуатации транспортного средства, повлекшего дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб человеа (наказывается лишением свободы на срок до 8 лет).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Может измениться порядок направления к специалистам: сначала придется консультироваться с семейным врачом (87)
Минздрав рассматривает возможность изменения порядка...
Какова цена отказа от прививки против коронавируса? (183)
Какова цена отказа от прививки против коронавируса? Для...
Пожар на "Меридиане" всколыхнул прошлое: кто стоял за подрывом знаменитого парусника 21 год назад? (26)
В августе социальные сети пестрели фотографиями...
Время вакцинации от гриппа определяется и возрастом: кому лучше привиться позже (4)
С пандемией COVID-19, захватившей мир, мы, кажется, забыли о...
Верига заговорил об ответственности правительства: этим летом была совершена самая большая ошибка (18)
По мере роста заболеваемости коронавирусом из-за...