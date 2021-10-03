Ночью водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полиция подозревает, что мужчину насмерть сбил неопознанный автомобиль, который скрылся с места происшествия.

Начато досудебное расследование по факту нарушения ДТП или эксплуатации транспортного средства, повлекшего дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб человеа (наказывается лишением свободы на срок до 8 лет).