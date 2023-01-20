Ночью в воинскую часть в Радвилишкском районе пытался пробраться мужчина

По предварительным данным, 20 января, в 00.50 ч., в деревне Линкайчай (Радвилишкский район) мужчина (1992 г.р.), вероятно находившийся под воздействием неизвестных веществ, перелезал через колючую проволоку, чтобы попасть на территорию воинской части. Охранявший территорию военный один раз выстрелил в воздух.
Подозреваемый был задержан и доставлен в больницу, после оказания помощи мужчине назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства происшествия выясняет военная полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители, живущие в этом месте, должны знать: если завод будет расширяться, место станет небезопасным
После российского вторжения в Украину единственный в...
Вильнюсский старый театр отказывается от спектаклей авторов, поддерживающих Россию
Вильнюсский старый театр (бывший Русский драмтеатр...
Какие идеи насчет движения в Вильнюсе предлагают основные кандидаты на пост мэра столицы
Заторы, проблемы с парковкой, старый, загрязняющий...
Науседа поздравил ЕП с принятием резолюции о создании трибунала для России: это важный шаг вперед
В четверг, после того как Европейский парламент (ЕП)...
Посол Литвы по особым поручениям: русские видят наши метания – нужна решимость
Должны быть дискуссии не только о передаче Украине...