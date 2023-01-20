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Департамент полиции информирует, что на территорию воинской части в Радвилишкском районе пытался пробраться мужчина.
Ночью в воинскую часть в Радвилишкском районе пытался пробраться мужчина
© Jurgis Dūdėnas

По предварительным данным, 20 января, в 00.50 ч., в деревне Линкайчай (Радвилишкский район) мужчина (1992 г.р.), вероятно находившийся под воздействием неизвестных веществ, перелезал через колючую проволоку, чтобы попасть на территорию воинской части. Охранявший территорию военный один раз выстрелил в воздух.

Подозреваемый был задержан и доставлен в больницу, после оказания помощи мужчине назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия выясняет военная полиция.

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