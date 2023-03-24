Ночью в Вильнюсском районе мужчина пытался сжечь дом

В пятницу ночью, в 0.50 ч., по Единому номеру помощи позвонил человек и сказал, что по соседству, кажется, горит двухэтажный дом. Помощь потребовалась жительнице дома. Она пожаловалась на насилие со стороны сына.
На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.
Полиция сообщила, что мужчина (1968 г.р.) намеренно поджег постель и угрожал сжечь дом.
Подозреваемый был пьян (1,46 промилле). Его закрыли в КПЗ.
Мужчине грозит ответственность за уничтожение имущества опасным для общества способом.
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