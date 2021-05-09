Ночью в Вильнюсе загорелся врезавшийся в ограждение автомобиль

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В ночь с субботы на воскресенье в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, выехавший из туннеля автомобиль Seat врезался в дорожное ограждение и загорелся. Об этом сообщили в 0.24.
Горевший открытым пламенем автомобиль потушили пожарные. Люди не пострадали. Водитель был трезв. Молодой человек заполнил декларацию о происшествии.
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