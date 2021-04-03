Ночью в Вильнюсе за шумную компанию вступился нетрезвый член вильнюсского горсовета

Департамент полиции Литвы сообщил, что в 2.14 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, в квартире на ул. Кривулес, шумит компания людей, громко слушают музыку.

Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что в квартире находятся 8 человек. Были нарушены требования карантина. Полиция составила протоколы о нарушении.

Когда полицейские работали на месте происшествия, к ним подошел сосед нарушителей, который назвал себя членом вильнюсского горсовета. Он мешал полицейским выполнять свои обязанности, не выполнял законные действия стражей порядка.

Выяснилось, что это на самом деле был член горсовета Гедиминас Яунюс. Полиция указала, что он явно был пьян. Однако проверяться на трезвость Яунюс отказался.

Сообщается, что полиция доставила его в комиссариат, где составили протокол о нарушении за то, что он мешал полиции работать и не выполнял законные требования стражей порядка.