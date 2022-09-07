Инцидент произошел в Лаздинае.

По данным полиции, преступление было совершено на ул. Архитекту, в 3.35 ч. Преступник напал на молодого человека (1994 г.р.), который шел по виадуку над проспектом Лайсвес, и пытался отнять у него смартфон iPhone 13.

Молодой человек не захотел отдать свой телефон и оказал грабителю сопротивление. Когда грабитель понял, что жертва без боя не сдастся, сбежал.

Молодой человек вызвал полицию. Стражи порядка оказали ему первую помощь и вызвали скорую. У молодого человека была рана на правой руке.

Полицейские обыскали окрестности, но подозреваемого не нашли.

Ведется расследование.