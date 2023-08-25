Ночью в Вильнюсе нетрезвая водитель повредила 6 автомобилей

Полиция информирует, что в 3.18 ч. поступило сообщение о том, что перевернулся стоявший автомобиль, звонивший сказал, что рядом видит другой автомобиль, около которого стоят 4 мужчин.
Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что водитель (1985 г.р.) Audi A5 побила 6 стоявших у дороги автомобилей. По предварительным данным, повреждены Renault, Nissan, Nissan, Volvo, Saab и Volvo.
Сообщается, что виновница ДТП была пьяна - 1,69 промилле.
Ведется расследование.
Владелец одного из Nissan сказал Delfi, что купил машину всего 2 месяца назад, вчера прошел техосмотр и сегодня планировал ехать на машине на работу.
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