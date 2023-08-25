Ночью в Вильнюсе нетрезвая водитель повредила 6 автомобилей

Полиция информирует, что в 3.18 ч. поступило сообщение о том, что перевернулся стоявший автомобиль, звонивший сказал, что рядом видит другой автомобиль, около которого стоят 4 мужчин.

Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что водитель (1985 г.р.) Audi A5 побила 6 стоявших у дороги автомобилей. По предварительным данным, повреждены Renault, Nissan, Nissan, Volvo, Saab и Volvo.

Сообщается, что виновница ДТП была пьяна - 1,69 промилле.

Ведется расследование.