25 августа 2023 г. 09:32

Ночью в Вильнюсе нетрезвая водитель повредила 6 автомобилей

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

В ночь на пятницу в Вильнюсе были повреждены целых 7 транспортных средств.

Полиция информирует, что в 3.18 ч. поступило сообщение о том, что перевернулся стоявший автомобиль, звонивший сказал, что рядом видит другой автомобиль, около которого стоят 4 мужчин.

Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что водитель (1985 г.р.) Audi A5 побила 6 стоявших у дороги автомобилей. По предварительным данным, повреждены Renault, Nissan, Nissan, Volvo, Saab и Volvo.

Сообщается, что виновница ДТП была пьяна - 1,69 промилле.

Ведется расследование.

Владелец одного из Nissan сказал Delfi, что купил машину всего 2 месяца назад, вчера прошел техосмотр и сегодня планировал ехать на машине на работу.

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