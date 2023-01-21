Ночью в Вильнюсе на мужчину не только напали и избили, но и ограбили

По предварительным данным, 20 января около 00.10 в Вильнюсе на пр. Лайсвес двое неизвестных напали на мужчину (1987 г.р.), избили его и украли мобильный телефон Xiaomi Redmi 9C NFC.
Ущерб - 200 евро.
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 180(1) Уголовного кодекса Литовской Республики (грабеж).
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