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Полиция сообщила, что в Вильнюсе было совершено ограбление.
Ночью в Вильнюсе на мужчину не только напали и избили, но и ограбили
© DELFI / Andrius Ufartas

По предварительным данным, 20 января около 00.10 в Вильнюсе на пр. Лайсвес двое неизвестных напали на мужчину (1987 г.р.), избили его и украли мобильный телефон Xiaomi Redmi 9C NFC.

Ущерб - 200 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 180(1) Уголовного кодекса Литовской Республики (грабеж).

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