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Пострадавший сказал, что его ранил друг, однако в КПЗ была закрыта женщина.
Peilis
Peilis
© Shutterstock

17 апреля, в 3.30 ч. в квартиру в Вильнюсе, на ул. Архитекту, была вызвана скорая. В квартире был раненый 23-летний мужчина. Он был госпитализирован. Молодой человек уверял, что ножевое ранение ему нанес друг. Врачи информировали об инциденте полицию.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия возникли подозрения, что пострадавший солгал. Полиция задержала находившуюся в квартире женщину (1978 г.р.). Она была пьяна (2,69 промилле). Женщина закрыта в КПЗ. Ведется расследование.

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