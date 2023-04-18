17 апреля, в 3.30 ч. в квартиру в Вильнюсе, на ул. Архитекту, была вызвана скорая. В квартире был раненый 23-летний мужчина. Он был госпитализирован. Молодой человек уверял, что ножевое ранение ему нанес друг. Врачи информировали об инциденте полицию.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия возникли подозрения, что пострадавший солгал. Полиция задержала находившуюся в квартире женщину (1978 г.р.). Она была пьяна (2,69 промилле). Женщина закрыта в КПЗ. Ведется расследование.