Ночью в Вильнюсе была совершена попытка кражи из автомобиля

По данным полиции, инцидент произошел в 3.45 ч. 25 января на ул. Летаус. Мужчина (1988 г.р.) сообщил, что двое подозреваемых выбили стекло в его 8-летнем автомобиле Porsche Cayenne. Воры вырезали часть переднего бампера и пытались украсть фары.

Владелец машины обнаружил воров, пытался их задержать, но один из подозреваемых использовал слезоточивый газ. Подозреваемые скрылись. От помощи врачей пострадавший отказался.

Начато расследование по факту нанесения незначительного ущерба здоровью, кражи и попытки совершения преступления.

В среду утром еще один автомобиль обокрали в Вильнюсском районе. В 7.30 ч. в Диджёи Реше сняли передний бампер, решетку радиатора, видеокамеру, задний дворник и другие запчасти с автомобиля VW Tiguan. Ущерб – 5515 евро.