Ночью в Вильнюсе автомобиль Audi снес светофор

Полиция информировала, что в 00.36 ч. поступило сообщение о том, что темный Audi врезался в светофор и снес его, водитель, вероятно пьян.
Звонивший наблюдал за дальнейшими действиями экипажа Audi.
Вскоре полиции сообщили, что водитель и пассажир уходят с места происшествия пешком. Очевидец следил за ними, обоих подозреваемых полиция задержала в 1.10 ч., недалеко от места ДТП на ул. Веркю.
Оказывается, Audi снес не только светофор, но и несколько дорожных знаков.
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