Ночью в полицию сообщили о возможном похищении белорусского радиоведущего в Вильнюсе

Он сообщил, что обратился в полицию после подозрительного разговора с коллегой. Позже тот не отвечал на телефонные звонки. Он также не ответил на звонки полицейских.

Сотрудники полиции прибыли ночью в арендованный дом на окраине Вильнюса, но дверь им никто не открыл. Вызвали пожарных, чтобы они попали в здание и впустили сотрудников полиции.

Однако выламывать дверь или разбивать окно не было необходимости. Прибывшим соотечественникам белоруса наконец удалось дозвониться до него. Оказалось, что мужчина просто крепко спал. Проснувшийся открыл дверь, поговорил с сотрудниками полиции.