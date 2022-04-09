Ночью в Паланге был избит таксист

Скопировать ссылку Ночью в Паланге был избит таксист

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В ночь на 9 апреля, около 02.35 ч., в Паланге, на ул. Ганиклу автомобиль такси остановил водитель ехавшего навстречу BMW и сказал, что на перекрестке ул. Ганиклу и Кретингос какой-то мужчина избивает таксиста.