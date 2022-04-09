aA
В ночь на 9 апреля, около 02.35 ч., в Паланге, на ул. Ганиклу автомобиль такси остановил водитель ехавшего навстречу BMW и сказал, что на перекрестке ул. Ганиклу и Кретингос какой-то мужчина избивает таксиста.
Ночью в Паланге был избит таксист
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

На место происшествия приехала полиция и задержала нетрезвого подозреваемого 1987 г.р.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Рост цен на продукты остановится нескоро: эксперты советуют, на чем экономить

Пасха в этом году будет самой дорогой за последние 5...

Olafas Scholzas Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje

Война в Украине. Шольц - Путину: Ты разрушаешь будущее своей страны

Россия второй месяц ведет войну против Украины. Как...

Мужчина, эвакуирующий людей из Харькова: поведение жителей вызывает у нас беспокойство

Пока украинские военные воюют с российскими...

В Вильнюсе некоторые дома останутся без лифтов, за новые кое-кому придется платить и 70 000 евро

В Вильнюсе планируют отключить часть лифтов, поскольку...

Мэр Вильнюса надеется, что уроки на украинском привлекут больше учеников

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс надеется, что после...