Ночью в каунасской гостинице произошел пожар, эвакуировали 105 человек

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 17 июля, в 3.30 ч., поступило сообщение о пожаре в Каунасе, на ул. Мишко.

Сообщалось о задымленных помещениях в гостинице Victoria. В помещениях чувствовался легкий запах горящего пластика. Очаг был обнаружен в подвале, в теплоузле. Выгорел теплоузел размером 6x6 м, огонь погас самостоятельно.

В 3.49 ч. из гостиницы эвакуировали людей (всего 105 человек, из них 6 - дети). Никто не пострадал.

Помещения проветрили.