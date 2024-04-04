Ночью в Каунасе в дерево врезался автомобиль Audi: пострадал молодой водитель

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что 4 апреля, в 2.25 ч. в Каунасе, на проспекте Прамонес, произошло ДТП .

Сообщается, что в дерево врезался автомобиль Audi A3 , были зажаты два человека.

В 2.35 ч. пожарные-спасатели освободили пассажирку (2004 г.р.) и передали ее в руки врачей. В 3.02 ч. пожарным-спасателям удалось вызволить водителя (2004 г.р.) он был без сознания, на теле - открытые переломы. Его также передали в руки врачей. Обоих пострадавших врачи увезли в больницу.