Ночью в центре Вильнюса банда молодых людей избивала прохожих

По данным полиции, 31 августа, в 2.16 ч. 20-летняя девушка сообщила, что на нее напали 5 молодых людей. Пострадавшая сказала, что ее столкнули с велосипеда, она ударилась лицом.

После этого молодые люди стали преследовать девушку, она вброд перешла через реку и спряталась на детской площадке.

Вскоре по номеру 112 поступил еще один звонок. В 2.27 ч. в полицию обратился молодой человек, который сказал, что в Бернардинском саду на него и его друга напали примерно 15 человек, их избили. Врачи скорой увезли в больницу пострадавшего (1998 г.р.).