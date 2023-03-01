По данным полиции, 28 февраля, в период с 1.00 до 1.30 ч. было разбито окно на кухне в доме на ул. Спорто, в Шедуве (Радвилишкский район). Через окно в дом к пожилой женюине (1937 г.р.) забрались двое неизвестных, которые избили хозяйку и вынесли из дома деньги, золотые украшения и алкогольные напитки. Нанесенный ущерб уточняется.
Пострадавшая была доставлена в Шяуляйскую больницу.
По факту ограбления ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Стоимость отопления сейчас и 13 лет назад: раньше ситуация была еще хуже
Война вызвала хаос в сфере энергетики и рост цен, но это...
Метеоролог – о долгожданной весне: не все мечты сбудутся
Синоптики уже могут сделать прогноз, какой весны ждать...
Еще один инцидент на Кафедральной площади: трофейный танк изрисован краской
28 февраля, в 20.41 ч. в Вильнюсе , на Кафедральной площади,...
Второй день досрочного голосования в Литве: можно голосовать в любом муниципалитете
1 марта в помещениях муниципалитетов разных городов и...
Президент о российском танке на Кафедральной площади: он был нужен, чтобы мы увидели, кто есть кто
Президент Гитанас Науседа утверждает, что подбитый в...