По данным полиции, 28 февраля, в период с 1.00 до 1.30 ч. было разбито окно на кухне в доме на ул. Спорто, в Шедуве (Радвилишкский район). Через окно в дом к пожилой женюине (1937 г.р.) забрались двое неизвестных, которые избили хозяйку и вынесли из дома деньги, золотые украшения и алкогольные напитки. Нанесенный ущерб уточняется.

Пострадавшая была доставлена в Шяуляйскую больницу.

По факту ограбления ведется расследование.