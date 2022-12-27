Ночью пожарные-спасатели помогали мужчинам, заковавшим себя наручниками

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что поступило сообщение из деревни Аушра (ул. Ажуолайчу) Кедайняйского района о том, что двое мужчин хотели пошутить, заковали себя в наручники, а потом не могли их снять (не было ключа).

Пожарные-спасатели срезали наручники и освободили мужчин.