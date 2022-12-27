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27 декабря, в 1.23 ч., поступило сообщение о мужчинах, которые попали в незавидное положение.
Ночью пожарные-спасатели помогали мужчинам, заковавшим себя наручниками
© AP/Scanpix

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что поступило сообщение из деревни Аушра (ул. Ажуолайчу) Кедайняйского района о том, что двое мужчин хотели пошутить, заковали себя в наручники, а потом не могли их снять (не было ключа).

Пожарные-спасатели срезали наручники и освободили мужчин.

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