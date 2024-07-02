Ночью начался пожар на Лапяйской свалке – на месте происшествия работают многочисленные наряды пожарных

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 00.42 ч. поступила информация о пожаре в Каунасском районе, в деревне Лепшишкяй, на Лапяйской свалке.
К приезду пожарных на участке в 1 га горела мебель, матрасы и другие отходы.
Была проведена магистральная линия для подачи воды из открытого источника.
Для тушения огня используют и пепел.
На месте происшествия находятся инспекторы охраны природы.
По предварительным данным, на месте работают 5 автоцистерн.
О локализации пожара уже сообщили, однако работы по тушению продолжаются. Все еще остаются отдельные очаги огня. Пожарным помогают работники компании.
Читатели Delfi информировали, что ночью получили уведомления о пожаре с просьбой закрыть окна.
Департамент охраны окружающей среды сообщает, что ночью вызвали работников мобильной лаборатории для измерения уровня загрязнения, были взяты образцы загрязненной воды. Кроме того, специалисты моделировали прогноз распространения загрязнений (загрязнения уходят в южном направлении в сторону Рамучай и Вастаришкяй. „Пожар был локализован в 2 ч. ночи, но работы продолжаются. Замеры и внеплановую проверку проводят инспекторы охраны природы.
Специалисты Национального центра общественного здравоохранения сообщают, что дым может представлять опасность для здоровья людей.
Жителям соседних районов рекомендуется не выходить на улицу, не открывать окна и двери, отключить кондиционеры и вентиляцию с рекуперацией. Также рекомендуется закрыть колодцы и не использовать воду из них для приготовления пищи. Не оставлять на улице животных. В случае проблем со здоровьем рекомендуется обращаться к врачам.
Водителям, проезжающим мимо места пожара, рекомендуется закрывать окна.