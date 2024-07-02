Ночью начался пожар на Лапяйской свалке – на месте происшествия работают многочисленные наряды пожарных

Департамент охраны окружающей среды сообщает, что ночью вызвали работников мобильной лаборатории для измерения уровня загрязнения, были взяты образцы загрязненной воды. Кроме того, специалисты моделировали прогноз распространения загрязнений (загрязнения уходят в южном направлении в сторону Рамучай и Вастаришкяй. „Пожар был локализован в 2 ч. ночи, но работы продолжаются. Замеры и внеплановую проверку проводят инспекторы охраны природы.

Жителям соседних районов рекомендуется не выходить на улицу, не открывать окна и двери, отключить кондиционеры и вентиляцию с рекуперацией. Также рекомендуется закрыть колодцы и не использовать воду из них для приготовления пищи. Не оставлять на улице животных. В случае проблем со здоровьем рекомендуется обращаться к врачам.