Ночью на окраине Вильнюса перевернулся автомобиль

ДТП произошло недалеко от кольцевого перекрестка Салининкай. О ДТП очевидцы сообщили в полицию.

По номерам машины полиция нашла ее владельца. Он сказал, что на машине ехал работник компании. Якобы причиной ДТП было мокрое дорожное покрытие. В ДТП никто не пострадал. Люди сами выбрались из машины и вызвали техпомощь.