Ночью на окраине Вильнюса перевернулся автомобиль

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23 марта, в 1 ч. проезжавшие мимо водители заметили на ул. Лепкальнё съехавший с дороги и перевернувшийся автомобиль. Людей в нем не было.
ДТП произошло недалеко от кольцевого перекрестка Салининкай. О ДТП очевидцы сообщили в полицию.
По номерам машины полиция нашла ее владельца. Он сказал, что на машине ехал работник компании. Якобы причиной ДТП было мокрое дорожное покрытие. В ДТП никто не пострадал. Люди сами выбрались из машины и вызвали техпомощь.
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