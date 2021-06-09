Ночью на дороге Via Baltica произошло ДТП: на дорогу вывалился груз пива

По данным пожарных-спасателей, пострадал один водитель. Из-за ДТП было закрыто движение в одном направлении.

По предварительным данным, оба тягача принадлежат польским компаниям.

По данным полиции, в стоявший у обочины тягач MAN (водитель - гражданин Польши 1959 г.р.) врезался тягач Renault с полуприцепом, которым управлял другой гражданин Польши (1986 г.р.).

Водитель Renault получил серьезные травмы, он доставлен в Каунасскую клинику.

Последствия ДТП не были устранены и в среду утром.

Водитель MAN не пострадал.

Из полуприцепа вывалился груз пива, кроме того, был пробит бензобак, вылилось около 400 л дизельного топлива.

Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы и остановили попадание горючего в грунт.