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О пожаре по Единому номеру помощи 112 сообщили в 2.11 ч.
Ночью горело предприятие Krekenavos agrochemа
© DELFI / Jaunius Matonis

В Кедайняйском районе, в деревне Мантвилоняй, начался пожар в здании Krekenavos agrochema, на место происшествия выехали 7 автоцистерн.

Первые пожарные-спасатели приехали на место происшествия через 10 мин. и, оценив ситуацию, отозвали 4 автоцистерны.

Выяснилось, что пожар был небольшим: в помещении уборной горело мусорное ведро. Через 10 мин. пожар потушили, люди не пострадали.

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