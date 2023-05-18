Ночью горело предприятие Krekenavos agrochemа

В Кедайняйском районе, в деревне Мантвилоняй, начался пожар в здании Krekenavos agrochema, на место происшествия выехали 7 автоцистерн.
Первые пожарные-спасатели приехали на место происшествия через 10 мин. и, оценив ситуацию, отозвали 4 автоцистерны.
Выяснилось, что пожар был небольшим: в помещении уборной горело мусорное ведро. Через 10 мин. пожар потушили, люди не пострадали.
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