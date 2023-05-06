Ночью была убита женщина, полиция разыскивает подозреваемого

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Полиция Таурагского района разыскивает подозреваемого в убийстве женщины Витаутаса Шерпетаускаса (1960 г.р.).
Полиция информирует, что 6 мая, в 1.20 ч. в Шилутском районе, в деревне Бикавенай, в доме было обнаружено тело женщины (1974 г.р.) с колотыми ранами. Начато расследование.
Полиция просит жителей сообщить о месте нахождения подозреваемого по номеру 8 700 64300 или 112.
Полиция сообщает, что на подозреваемом была светлая больничная рубашка с тесемками.
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