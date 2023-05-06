aA
Полиция Таурагского района разыскивает подозреваемого в убийстве женщины Витаутаса Шерпетаускаса (1960 г.р.).
Ночью была убита женщина, полиция разыскивает подозреваемого
© DELFI montažas

Полиция информирует, что 6 мая, в 1.20 ч. в Шилутском районе, в деревне Бикавенай, в доме было обнаружено тело женщины (1974 г.р.) с колотыми ранами. Начато расследование.

Полиция просит жителей сообщить о месте нахождения подозреваемого по номеру 8 700 64300 или 112.

Полиция сообщает, что на подозреваемом была светлая больничная рубашка с тесемками.

Ночью была убита женщина, полиция разыскивает подозреваемого
© Tauragės apskrities VPK nuotr.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В этом году число случаев мошенничества в Литве удвоилось

Финансовые мошенники в первом квартале этого года...

В Литве может не остаться традиции начинать учебный год с 1 сентября, сократятся и каникулы

В Литве может не остаться традиции начинать учебный...

Синоптики зафиксировали новый рекорд

Синоптики сообщают, что прежде 6 мая такой низкой...

Karalius Karolis III Bakingamo rūmų balkone Karaliaus Karolio III karūnacija Londone karūnuojamas Karolis III Londone karūnuojamas Karolis III

В Лондоне состоялась коронация Карла III

В Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая проходит...

Глава консерваторов Литвы: все понимают, что будет лишь подготовка к новой войне

Председатель Союза отечества-Христианских демократов...