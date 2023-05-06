Ночью была убита женщина, полиция разыскивает подозреваемого

Полиция информирует, что 6 мая, в 1.20 ч. в Шилутском районе, в деревне Бикавенай, в доме было обнаружено тело женщины (1974 г.р.) с колотыми ранами. Начато расследование.

Полиция просит жителей сообщить о месте нахождения подозреваемого по номеру 8 700 64300 или 112.

Полиция сообщает, что на подозреваемом была светлая больничная рубашка с тесемками.