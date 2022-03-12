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11 марта поздно вечером и в ночь на 12 марта полиция провела большие рейды в Вильнюсе и в Каунасе. Больше всего внимания требовалось водителям BMW.
Ночные рейды: задержаны двенадцать пьяных водителей
© DELFI / Erikas Skardžius

В Вильнюсе рейд проходил с 15 до 2 ч. За это время были остановлены 7 нетрезвых водителей и 17 водителей без прав.

На ул. Юстинишкю был остановлен автомобиль BMW, которым управлял нарушитель "со стажем". Он неоднократно был наказан за нетрезвое вождение и попался в очередной раз: в его организме было 0,91 промилле (через 15 минут – 0,61). Кроме того, автомобиль был без техосмотра и страховки, а у самого водителя не было прав.

На ул. Оланду внимание полиции привлек водитель Renault Laguna – он пытался избежать проверки и свернул с дороги. Полиция выяснила, что молодой человек, у которого нет даже двухлетнего стажа - пьян (0,43, а через 15 минут – 0,29 промилле). По действующим правилам, водители без двухлетнего стажа должны быть абсолютно трезвыми (как и таксисты и водители-профессионалы).

На улице Оланду была остановлена и нетрезвая водитель Range Rover - 1,05 промилле (через 15 минут 0,93). Женщине с собакой пришлось продолжить путь пешком.

После полуночи полиция перебралась на ул. Т.Нарбуто. Там был остановлен водитель BMW без двухлетнего стажа, который "надул" в алкотестер 1,73 промилле (со второго раза 1,48).

Полиция остановила и водителя BMW без прав. Выяснилось, что у него были временные права, но он их лишился за ряд нарушений ПДД. Недовольный вниманием со стороны журналистов водитель цыганской национальности, сказал полицейским, что заколдует журналистов.

Внимание полиции привлекло и глупое поведение водителя BMW, который пытаясь избежать проверки, свернул на ул. Селю (знаки запрещают это делать) и на высокой скорости помчался по жверинским улицам. Полицейские нашли BMW в одном из дворов многоквартирных домов. Водитель оказался пьян - 1,70 (во второй раз 1,69 промилле).

В Каунасе полиция выявила 5 нетрезвых водителей (у всех в организме было больше 1,00 промилле) и 7 водителей без прав.

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