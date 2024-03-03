Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный водитель электромобиля и погоня на объездной

В 11:20 час во время проверки автомобиля Toyota Prius 25-летний водитель из Узбекистана предоставил водительские права и паспорт. После проверки документов выяснилось, что срок действия латвийской визы, выданной мужчине, истек в ноябре прошлого года. Мужчина признался, что из-за этого у него уже были проблемы, но на родину он не поехал, а остался в Литве. В Вильнюсе он арендовал машину, чтобы работать курьером по доставке еды. Полицейские доставили иностранца на пограничный пункт в Вильнюсском аэропорту. Сотрудники Дорожной полиции вспомнили, что недавно задерживали эту же машину. В тот момент им управлял иностранец, находившийся нелегально в Литве.