Ночной рейд в Вильнюсе: отжимания пьяного водителя

Вскоре сотрудники Дорожной полиции остановили для проверки Opel. У его водителя не было водительских прав. Мужчина уверял, что спешил к своей жене, которая рожала. Такая версия маловероятна, ведь это не первый случай, когда мужчина попадается за рулем без прав. Автомобиль был арестован.

Около 20 часов сотрудники Вильнюсского уездного управления дорожной полиции и Государственной службы охраны границы проверяли автомобили возле вокзала, на ул. Друйос. Был остановлен автомобиль Renault Clio. Ремень генератора машины жалобно свистел, а правая лампа была разбита. У водителя было установлено алкогольное опьянение в 0,49 промилле, он утверждал, что прошло 20 минут, как он выпил пиво. В ожидании второй проверки водитель вышел и начал отжиматься, пока сотрудник не прекратил это упражнение. Пассажиры тоже вышли, один из них вылез из багажника. Со второй попытки алкотестер показал 0,45 промилле. Попрощавшись с правами, водитель признался, что накануне вечером употреблял алкоголь.

Для остановившейся BMW понадобился еще один эвакуатор. Его водитель 39 раз штрафовался за различные административные правонарушения и не раз задерживался за вождение без прав. На этот раз, возможно, ему придется расстаться с автомобилем навсегда.

В это время сотрудники Департамента дорожной полиции остановили на улице Шяурес автомобиль VW Passat. Алкотестер у этого водителя показал 0,8 промилле, а через 15 минут - 0,63. Водитель уверял, что пил накануне вечером. Поскольку у него не было водительских прав, автомобиль может быть конфискован. Похожая участь грозит и автомобилю SAAB, который остановили сотрудники Вильнюсского управления дорожной полиции на улице В. Кудиркос. Его водитель был трезв, но неоднократно попадался за вождение без прав. Обе эти машины были доставлены на охраняемую площадку одним эвакуатором.

Вскоре был арестован водитель, занимающийся услугами пассажироперевозок из Азербайджана. Он управлял автомобилем Bolt, вез пассажира. Сразу после этого был задержан его соотечественник, управлявший такой же машиной. Поскольку у них обоих аннулировали вид на жительство в Литве, им придется покинуть страну в течение 20 дней.

В тоже время интенсивно работали и пограничники. Вначале была остановлена машина Toyota Prius, за рулем которой находился гражданин Кыргызстана, его вид на жительство в Литве был аннулирован в связи с расторжением трудового договора еще 2 февраля. Оказалось, что он предоставил ложные данные, поэтому Департамент миграции признал мужчину нежелательным в Литве. Ему запрещен въезд в Шенгенскую зону. Этому иностранцу указано покинуть Литву в течение двух недель.

В ходе рейда водитель VW Passat также лишился водительских прав, алкотестер показал опьянение в 0,69 промилле. Велосипедисту, у которого алкотестер зафиксировал 0,74 промилле, придется заплатить немалый штраф. Всего в ходе рейда Вильнюсскоого управления дорожной полиции были отстранены от вождения 3 нетрезвых водителя и 7 водителей лишились прав.

Там же были пойманы кыргызстанец, перевозивший на авто Bolt граждан США, и таджик, нелегально находящийся в Литве.

На ул. В.Кудиркос был остановлен казах. Он лишился вида на жительство в Литве, когда был уволен со строительства. Мужчина утверждал, что у него уже есть билеты и вскоре он улетит домой. Там же был остановлен водитель, занимающийся пассажироперевозками из Азербайджана, имеющий вид на жительство в Польше, но не имеющий лицензии на работу перевозчиком в Литве. Его передали в отдел общественного порядка муниципалитета.

В тоже время полиция арестовала в Укмярге троих граждан Молдовы. У них была латвийская виза, но с ней они могли находиться в Литве до 3 месяцев. Когда выяснилось, что гости из Молдовы задержались, их привезли в Вильнюс и передали пограничникам.

Не обошлось и без курьезов