Ночной рейд: пойманы 9 пьяных водителей - самому пьяному смельчаку грозит потеря свободы

Четверо пьяных были пойманы всего за десять минут
В Вильнюсском районе Скайдишкес около 16.00 сотрудники полиции остановили водителя Fiat Ducato, который выходные уже начал праздновать. Мужчине из-за 0,44 промилле алкоголя пришлось изменить свои планы поездки, поскольку он уже не мог водить машину самостоятельно.
Около 18.00 сотрудники, выехавшие на рейд в Судярве, всего за десяток минут поймали четырех пьяных водителей. Тест водителя автомобиля Volvo показал, что у мужчины значительно превышена допустимая норма — 0,73 промилле. Практически в то же время у водителя, прибывшего на место рейда на автомобиле Nissan Qashqai, было установлено 0,57 промилле. Встреча с сотрудниками полиции не была приятной и мужчине, управлявшему Ford Focus. Тест на алкоголь показал 0,45 промилле, поэтому этому водителю тоже пришлось искать кого-то, кто возил бы его на некоторое время в качестве пассажира.
Здесь же был пойман и самый нетрезвый водитель рейда — у мужчины за рулем Audi установлено содержание алкоголя в крови 1,99 пром, поэтому уголовной ответственности ему уже не избежать. Лицо, управлявшее автотранспортным средством, трактором или машиной, либо обучавшее практическому вождению автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, с содержанием алкоголя в крови 1,51 промилле либо уклонившееся от прохождения алкотестера при выявлении признаков опьянения, либо употреблявшее алкоголь после дорожно-транспортного происшествия до выяснения обстоятельств, и установления у него состояния опьянения в размере 1,51 промилле наказывается штрафом или арестом, либо лишением свободы на срок до одного года.
Мотоциклы также привлекли внимание в Вильнюсе
Через несколько часов наряды полиции выстроились на улице А. Гоштауто в Вильнюсе.
Здесь мотоциклисты привлекли неожиданное внимание правоохранителей - полицейские проверяли не только трезвость, но и децибелы, издаваемые звуком мотоциклов.
Около 21.44. мотоциклист, прошедший звуковой тест его транспортного средства, уже знал, что штрафа ему не избежать, ведь он в тот же день поехал на техосмотр. Мужчина рассказал, что получил временный документ и на следующий день собирается отвезти мотоцикл на техническое обслуживание. Правда, имея разрешение временно участвовать в дорожном движении, мужчина все равно хотел насладиться летней погодой. Только такое наслаждение „подарило“ наказание.
Около 22.43 на улице Укмергес сотрудники полиции остановили молодого человека, который сразу же честно признался, что употреблял алкоголь. Признание водителя Toyota Avensis подтвердил и спиртомер - у молодого человека определили 0,76 промилле.
Ближе к полуночи к месту рейда прибыл мотоцикл Yamaha. Водитель мотоцикла, ехавший с пассажиром, заверил, что совсем недавно он прошел технический осмотр и звук мотоцикла в порядке. Однако в ходе проверки сотрудники полиции установили, что мотоцикл превышает разрешенный уровень шума. Мотоциклист удивился и заявил, что после проверки действительно ничего не менял, глушители остались прежними, но штрафа водителю все равно не удалось избежать. Штраф также получил молодой человек, приехавший на мотоцикле Honda 125. Молодой человек ехал с пассажиром-женщиной, поэтому им обоим пришлось слушать, как мотоцикл визжал из-за произведенных „доработок“, а вскоре уже пришлось расписаться, что согласны на штраф и обещают починить мотоцикл.