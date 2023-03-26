Ночной рейд в Вильнюсе: задержаны 12 нетрезвых водителей

Полиция проверяла водителей в разных местах города. За три часа попались 7 нетрезвых водителей, троим из них угрожает уголовная ответственность.

Первые нетрезвые водители попались в Рикантай. В организме водителя Volkswagen было 1,69 промилле. Следующим был водитель Dacia - 0,65 промилле.

В Григишкес был задержан нетрезвый водитель Audi - 0,55 промилле.

Еще несколько нетрезвых водителей один за другим попались на Зеленых озерах. Неприятности ждут и гражданина Украины, управлявшего автомобилем Citroen - 0,91 промилле. В организме водителя Ford было 0,53 промилле.

Нетрезвых водителей остановили также на ул. Жвалгу и Таурупё. В организме водителя Mercedes Benz было 2,08 промилле. Мужчина был агрессивен, пытался не дать права полицейским, лгал, что не взял их с собой, но потом признался во лжи.

Второй нетрезвый водитель (2,45 промилле) также управлял автомобилем Mercedes Benz. Кроме того, как выяснилось, у него не было прав на вождение.

В 22 ч. полиция переместилась на ул. Лепкальнё и Буйвидишкю.

На ул. Лепкальнё был остановлен BMW, которым управляла цыганка, выяснилось, что у нее нет прав на вождение.

Вслед за этим был остановлен еще один BMW, у его водителя также не было прав. Этот молодой человек уже был наказан за нарушение ПДД - в 2020 году он превысил скорость, получил штраф и на 3 месяца был лишен прав. Но прав у него не было и в ноябре 2021 года, когда повредил другой автомобиль и уехал с места происшествия. Во время этого ДТП он был пьян – больше 1 промилле. Ему назначили большой штраф и лишили прав на 40 месяцев, но, судя по всему, он не усвоил урок. В биографии этого молодого человека есть и другие "грешки": он был наказан за кражи, нарушение общественного порядка, уклонение от службы в армии и за перебрасывание запрещенных вещей осужденным. Его BMW отправили на охраняемую стоянку.

Вскоре ряды нарушителей пополнила одна женщина. Она управляла автомобилем Nissan. В ее организме было 0,79 промилле. Она сказала, что утром пила шампанское.

На ул. Буйвидишкю полиция остановила 4 пьяных водителей. В организме женщины, управляющей Toyota, было 0,87 промилле.

В организме водителя BMW было 0,46 промилле.

В организмах двоих других водителей было соответственно 0,47 и 0,71 промилле.

За время этого рейда были наказаны еще три водителя, у которых не было прав.

Полиция информирует, что подобные рейды будут проводиться чаще, поэтому водители должны помнить, что важно соблюдать ПДД.