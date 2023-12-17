Ночной рейд в Вильнюсе: сбегающие иностранцы и подросток за рулем внедорожника

Надежда угасла после второй проверки

Перед полуночью, около 23 часов несколько экипажей полиции выстроились вдоль улицы Озо с двух сторон.

Водитель автомобиля Lexus после первой проверки алкотестером очень забеспокоился. Первая проверка мужчины показала 1,75 пром. алкоголя. Водитель стал спрашивать у сотрудников, возможно ли такое показание, он явно беспокоился. Через несколько минут, когда состояние опьянения проверили еще раз, стало ясно, что уголовной ответственности мужчине не избежать - алкотестер показал 1,64 пром. Уголовным кодексом установлено, что лицо, управляющее автотранспортным средством в состоянии опьянения, при уровне опьянения 1,51 и более, наказывается штрафом или арестом, либо лишением свободы на срок до одного года.

За рулем внедорожника - подросток

Не успели правоохранители закончить работу с водителем Lexus, как на место рейда прибыл внедорожник BMW X5 M.