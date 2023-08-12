Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный водитель ехал с дамой, экипаж Volvo разбежался

В Ширвинтском районе полиция остановила нетрезвого мотоциклиста (0,53 промилле). По закону, мотоциклисты должны быть абсолютно трезвыми.

Еще один смельчак попался за то, что прятал номера мотоцикла.

Когда стало смеркаться, полиция перебралась в город.

После 22 ч. на улице Ажуолино был остановлен водитель Volkswagen с дамой. В организме водителя было 1,58 промилле. Ему грозит уголовная ответственность.

Водитель не спорил с полицией и послушно выполнял ее указания. Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку, водителю придется оплатить услугу его транспортировки и хранения. За нарушение ПДД его ждет судебное разбирательство.

Другие проверенные полицией мотоциклисты и водители были сознательнее.

Попался гражданин Украины, который ездил по городу без прав. Еще два водителя забыли пристегнуться и зарегистрировать автомобили.

Во время рейда полиция выявила 12 нарушителей.