Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный водитель ехал с дамой, экипаж Volvo разбежался

В Ширвинтском районе полиция остановила нетрезвого мотоциклиста (0,53 промилле). По закону, мотоциклисты должны быть абсолютно трезвыми.
Еще один смельчак попался за то, что прятал номера мотоцикла.
Когда стало смеркаться, полиция перебралась в город.
После 22 ч. на улице Ажуолино был остановлен водитель Volkswagen с дамой. В организме водителя было 1,58 промилле. Ему грозит уголовная ответственность.
Водитель не спорил с полицией и послушно выполнял ее указания. Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку, водителю придется оплатить услугу его транспортировки и хранения. За нарушение ПДД его ждет судебное разбирательство.
Другие проверенные полицией мотоциклисты и водители были сознательнее.
Попался гражданин Украины, который ездил по городу без прав. Еще два водителя забыли пристегнуться и зарегистрировать автомобили.
Во время рейда полиция выявила 12 нарушителей.
Во время рейда на ул. Оланду столкнулись автомобили BMW и Volvo. После столкновения Volvo врезался в островок безопасности и остановился на встречной полосе. После ДТП из Volvo быстро выбрались четверо молодых людей, трое из них убежали. Оставшийся на месте происшествия молодой человек уверял, что он машиной не управлял.
Volvo был серьезно поврежден. К счастью, люди в ДТП не пострадали. Полиция выясняет, кому принадлежит машина, и кто ею управлял.