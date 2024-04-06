Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный молодой человек с "амнезией" и водитель лимузина без прав

Полицейские проводят такие рейды каждые выходные, но, несмотря на это, попадается немало нарушителей.
В 21 ч. на ул. Сукилелю внимание полиции привлек автомобиль Toyota – им управлял гражданин Узбекистана. Выяснилось, что мужчина с марта находится в Литве нелегально - у него закончилась виза. Мужчину передали в руки работающих в аэропорту пограничников.
На той же улице попался водитель лимузина – он уверял, что у него есть право на вождение таким автомобилем. Полицейские проверили информацию в базе данных и выяснили, что мужчина был лишен прав и не вернул их. Мужчине был назначен штраф, а лимузин был доставлен на охраняемую стоянку.
На ул. В.Кудиркос полиция остановила еще нескольких нарушителей. В 23 ч. был остановлен водитель Audi, который признал, что пил пиво. В его организме было 0,64, второй раз - 0,61 промилле.
Во время рейда был остановлен еще один нелегальный мигрант на Toyota - гражданин Таджикистана (1981 г.р.). Его также доставили в аэропорт и передали пограничникам.
В полночь на ул. Ажуолино был остановлен автомобиль VW каршеринговой компании Spark, который был пьян (1 промилле). Молодой человек вел себя неадекватно, сказал, что не помнит ни имени ни фамилии, ни даты рождения, потом вспомнил, что ему 18 лет, зовут его Эдгарас. Полицейские потребовали, чтобы он назвал свое настоящее имя, но тот не отвечал. Среди вещей молодого человека полицейские нашли документ с данными другого лица. Нарушитель продолжал обманывать полицейских, говорил, что это документ его брата (фамилии были разными). Тогда молодой человек, сказал, что это его двоюродный брат.
Молодой водитель VW был пьян (0,87 промилле). Полицейским надоело слушать его басни, поэтому водителя увезли в КПЗ. Когда молодого человека посадили в полицейский автомобиль, он сказал, что это его документ. Однако полицейские все равно увезли его для уточнения личности.
Во время рейда были наказаны еще несколько проштрафившихся водителей.