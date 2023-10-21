Ночной рейд в Вильнюсе: один водитель за сутки дважды лишился автомобиля своего друга

Рейд начался 20 октября в 20 ч. на ул. Й.Ясинскё. Полицейских заинтересовал экипаж одного BMW, водитель был трезвым, но пассажир вел себя необычно. Он был вежливым, но казалось, что-то пытался скрыть. Полиция проверила автомобиль и карманы пассажира. Предчувствие не подвело. У пассажира полиция обнаружила две упаковки, напоминающие упаковки для сигар, в которых были самокрутки, вероятно, с марихуаной.

На пассажира надели наручники и увезли в комиссариат.

В 22 ч. полиция перебралась на ул. Атейтес. Там стражи порядка заметили, что ехавший в их сторону водитель BMW резко остановился, вышел из машины, открыл багажник.

Когда к автомобилю подошли полицейские, у машины стояли двое мужчин. Выяснилось, что водитель BMW меньше суток назад уже попадался полиции, поскольку у него не было прав. Тогда у него забрали автомобиль. Владелец автомобиля забрал его с охраняемой площадки и снова доверил свой BMW другу, у которого нет прав.