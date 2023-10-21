Ночной рейд в Вильнюсе: один водитель за сутки дважды лишился автомобиля своего друга

Рейд начался 20 октября в 20 ч. на ул. Й.Ясинскё. Полицейских заинтересовал экипаж одного BMW, водитель был трезвым, но пассажир вел себя необычно. Он был вежливым, но казалось, что-то пытался скрыть. Полиция проверила автомобиль и карманы пассажира. Предчувствие не подвело. У пассажира полиция обнаружила две упаковки, напоминающие упаковки для сигар, в которых были самокрутки, вероятно, с марихуаной.
На пассажира надели наручники и увезли в комиссариат.
В 22 ч. полиция перебралась на ул. Атейтес. Там стражи порядка заметили, что ехавший в их сторону водитель BMW резко остановился, вышел из машины, открыл багажник.
Когда к автомобилю подошли полицейские, у машины стояли двое мужчин. Выяснилось, что водитель BMW меньше суток назад уже попадался полиции, поскольку у него не было прав. Тогда у него забрали автомобиль. Владелец автомобиля забрал его с охраняемой площадки и снова доверил свой BMW другу, у которого нет прав.
История этого водителя хорошо известна полиции - в 2022 году он был лишен прав за нарушение правил, но ничему так и не научился. Вместо того, чтобы заплатить штраф и переждать, он продолжает ездить без прав и получать штрафы. На этот раз его ждет еще один штраф и конфискация автомобиля.
Вскоре к месту рейда приехал побитый Mercedes-Benz. В машине был молодой водитель и пассажирка. Водитель был пьян - 0,43 промилле, кроме того, недавно он уже был лишен прав. Парочке пришлось искать другой транспорт. Машину увезли на охраняемую стоянку.