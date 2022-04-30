Ночной рейд в Вильнюсе: нарушитель со стажем попался пьяный

Проверку проводили на Минском шоссе. 23 водителя значительно превысили скорость. Трое - на 50 км/ч. Только у одного из троих нарушителей было водительское удостоверение – водитель Škoda ехал на 116 км/ч, при допустимой 60 км/ч. За такое нарушение полагается не только штраф, но и лишение прав на 1-6 месяцев.

Водитель BMW превысил установленную скорость на 57 км/ч. Выяснилось, что он уже был лишен прав на 4 года за пьяное вождение.

Попался и мотоциклист, который превысил допустимую скорость больше чем на 50 км/ч. Кроме того, у него нет прав на управление мотоциклом.

Поздно вечером в Новой Вильне, на ул. Пергалес, водителей проверяли на трезвость.

Водитель Kia был обеспокоен, увидев красную лампочку детектора. Он сказал: "Я вернулся домой, жены нет, ужин не приготовлен, я поехал в Ужупис, съел пиццу, выпил бокал пива и поехал домой...".

Алкотестер показал 0,17 промилле.

Водитель обрадовался: "Слава богу, я то я думал, что один бокал пива все разрушит".

В 23.30 ч. был остановлен автомобиль Opel Astra. И без проверки было видно, что его водитель пьян. Полицейских удивило и рассмешило, что из бака торчал заправочный пистолет. В организме водителя было 1,34 промилле, через 15 мину алкотестер показал 1,37 промилле.

Водитель и сам удивился, увидев заправочный пистолет, и сказал: "Я выпил. Бывает, бывает. Всякое бывает".

Выяснилось, что пистолет он нечаянно вырвал на АЗС на ул. Парко.

У этого водителя никогда не было прав, но ездить за рулем он любит. И трезвый и пьяный он не раз попадался полиции за разные нарушения. Всего на его счету 39 административных нарушений. Этот раз "юбилейный" – 40-й.

После полуночи рейд продолжился на ул. Упес. Там почти все водители были трезвыми.

Попались лишь двое мужчин на электросамокатах. У одного в организме было 1,15 промилле, (через 15 мин - 1,05), у другого – 1,38 (1,41) промилле.