Ночной рейд в Вильнюсе: антигерой ночи - пьяный мужчина на самокате

Еще до начала рейда сотрудники Дорожной полиции задержали в Вильнюсе 5 пьяных водителей.

Один из них попался на Западной кольцевой дороге - там должностные лица замеряли скорость. Было зафиксировано, что BMW ехал со скоростью 150 км в час. Водитель на требование остановиться не отреагировал и попытался сбежать. За ним на мотоцикле помчался сотрудник полиции. Погоня быстро закончилась. Водитель BMW был пьян - 1.19 промилле.

После этого на объездной были задержаны еще 2 водителя - один летел со скоростью 156, а другой - 167 км в час. Всем троим придется попрощаться с водительскими правами.

Еще один беглец пытался сбежать от полиции на ул. Таурупес. Когда водитель Opel Zafira увидел полицейских, он развернулся и поехал в противоположном направлении, но проехал небольшое расстояние. Первая проверка на алкотестере показала 2,27 промилле, а после второй проверки - 1,84 промилле. Это состояние опьянения средней степени тяжести, по факту начато досудебное расследование. Кроме того, выяснилось, что водитель не имеет права управлять автомобилем.

Также были задержаны еще 3 пьяных водителя. Самым пьяным среди них был мужчина за рулем Škoda Fabia. Первая проверка на алкотестере показала 1,72 промилле. Ему удалось избежать уголовной ответственности, поскольку после второй проверки содержание алкоголя упало до 1,32 промилле.

В десять вечера сотрудники полиции провели рейд на улице Друйос. Здесь остановили водителя Toyota. Он признался, что накануне вечером выпил много алкоголя, а в пятницу выпил 2 коктейля из пива и лимонада. Алкотестер 1,07, после - 1,03 промилле.

Там же остановили молодого человека без водительских прав за рулем VW Golf.

После полуночи рейд прошел на перекрестке улиц Клайпедос и Пилимо. Водитель арендованного автомобиля City Bee, проверенный там, сказал, что не пил, но алкотестер показал, что он врет — 1,03 промилле.

Антигерой ночи приехал на самокате. Проверка на алкотестере показала целых 2,89 промилле. Это сильное опьянение, но в течение 15 минут мужчина чудесным образом протрезвел до 1,73 промилле. За это его все равно оштрафуют. Белорус клялся, что не знал о том, что, выпив, на самокате ездить нельзя.

Полиция планирует проводить подобные рейды и в будущем.