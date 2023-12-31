Ночной рейд: пьяные водители, марихуана и гашиш

В 20.30 ч. на ул. Лепкальнё был остановлен автомобиль Toyota Prius. Его водитель утверждал, что пил час назад. В организме водителя было 1,77 промилле, чему он очень удивился. Полицейские объяснили ему, что ему грозит уголовная ответственность. Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку.
После этого был остановлен автомобиль BMW. Водитель был трезвым, но служебная собака обнаружила в автомобиле марихуану. Ни один из находившихся в машине мужчин не признался в хранении наркотиков, поэтому наручники полиция надела на всех. Водитель уверял, что только накануне купил машину. После того как они узнали, что у них могут забрать машину, мужчины коротко переговорили между собой, после чего один признался, что наркотики его. Подозреваемый был задержан.
Через час полиция разъехалась по городу, чтобы проверить места сбора молодежи. На ул. Парко, в одном из таких мест, были обнаружены наркотики. Гашиш был спрятан в автомобиле Audi, следы наркотика были найдены по всей машине. BeКроме того, в автомобиле было много фейерверков и петард. Вероятно, молодые люди торговали пиротехникой.
После полуночи полиция продолжила дежурство в начале проспекта Лайсвес, около кольца на проспекте Саванорю. Здесь полиции не подчинился и не остановился водитель BMW. Один экипаж поехал за ним, беглец сразу же остановился. Водитель сказал, что не заметил, что его останавливает полиция. Вскоре выяснилась причина замедленной реакции водителя, он был пьян – 1,36 промилле. Кроме того, у него нет и никогда не было водительского удостоверения. Он сказал, что не может сдавать экзамен по вождению, поскольку не заплатил штрафы. Еще в 17 лет он был задержан без прав, когда управлял мопедом. Кроме того, он не заплатил штраф за безбилетный проезд в автобусе. Больше всего молодой человек боялся реакции отца, который не знал, что его сын ездит без прав. Машину увез эвакуатор.