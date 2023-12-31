Ночной рейд: пьяные водители, марихуана и гашиш

После полуночи полиция продолжила дежурство в начале проспекта Лайсвес, около кольца на проспекте Саванорю. Здесь полиции не подчинился и не остановился водитель BMW. Один экипаж поехал за ним, беглец сразу же остановился. Водитель сказал, что не заметил, что его останавливает полиция. Вскоре выяснилась причина замедленной реакции водителя, он был пьян – 1,36 промилле. Кроме того, у него нет и никогда не было водительского удостоверения. Он сказал, что не может сдавать экзамен по вождению, поскольку не заплатил штрафы. Еще в 17 лет он был задержан без прав, когда управлял мопедом. Кроме того, он не заплатил штраф за безбилетный проезд в автобусе. Больше всего молодой человек боялся реакции отца, который не знал, что его сын ездит без прав. Машину увез эвакуатор.