Ночной рейд полиции: на беглеца пришлось надеть наручники

Большая часть проверенных во время рейда водителей были трезвыми, их документы были в порядке. Однако после полуночи попались двое нетрезвых водителей.

Около полуночи на ул. Ажуолино был остановлен автомобиль Ford Focus, в организме водителя авто оказалось 1,27 промилле. Водитель признал свое безответственное поведение, тем более, что он в машине был не один, а его спутник был трезвым.

Пока полицейские оформляли документы, связанные с нарушением водителя Ford, мимо них промчался автомобиль Volvo, не подчинившись требованию остановиться.