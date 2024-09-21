Ночной рейд: пойманы 9 пьяных водителей - самому пьяному смельчаку грозит потеря свободы

Ближе к полуночи к месту рейда прибыл мотоцикл Yamaha. Водитель мотоцикла, ехавший с пассажиром, заверил, что совсем недавно он прошел технический осмотр и звук мотоцикла в порядке. Однако в ходе проверки сотрудники полиции установили, что мотоцикл превышает разрешенный уровень шума. Мотоциклист удивился и заявил, что после проверки действительно ничего не менял, глушители остались прежними, но штрафа водителю все равно не удалось избежать. Штраф также получил молодой человек, приехавший на мотоцикле Honda 125. Молодой человек ехал с пассажиром-женщиной, поэтому им обоим пришлось слушать, как мотоцикл визжал из-за произведенных „доработок“, а вскоре уже пришлось расписаться, что согласны на штраф и обещают починить мотоцикл.