Ночной рейд: нетрезвый водитель во всем винил жидкость для полоскания рта

Около 23.00 на ул. Шяурес остановили автомобиль Hyundai. За рулем находился парень, не имевший права управлять транспортным средством.

Другой молодой водитель, увидев полицейских, внезапно развернулся и попытался скрыться, но его догнали и остановили. Молодой человек объяснил, что он внезапно вспомнил, что забыл что-то взять, поэтому развернулся. Когда его спросили, употреблял ли он алкоголь, тот признался, что выпил полбанки пива. Водители, не имеющие двухлетнего водительского стажа, должны быть полностью трезвыми, наверное, поэтому парень испугался, увидев полицию. Однако оказалось, что испугался без надобности - алкотестер показал ноль.

После полуночи водителей проверяли на ул. Озо. Около часа ночи неудобства постигли девушку, а вскоре поймали и мужчину.

Девушка, которая находилась за рулем Audi, до этого выпила (алкотестер показал 0,23 промилле), но у нее не было двухлетнего водительского стажа. Девушка пыталась оправдаться тем, что "надышалась" от парня, который вместе с ней ехал.

После пятнадцатиминутного перерыва и второй попытки алкотестер показал 0,17 промилле. Девушка не потеряет водительские права, но ей придется заплатить штраф.

После часа ночи был остановлен Opel Grandland X. Водитель был нетрезвым - 0,57 промилле, после второй проверки - 0,54 промилле. Мужчина заверил, что пил пиво 12 часов назад.

Он встал ночью, потому что ему нужно было ехать. После сна мужчина использовал жидкость для полоскания рта, поэтому алкотестер в выдыхаемом воздухе обнаружил алкоголь.