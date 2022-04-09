Ночной рейд: "болезнь" водителей BMW и попытка женщины протрезветь

Перед рейдом, в пятницу вечером, полиция выявляла водителей, превышавших скорость. За превышение скорости штрафы получили 30 водителей, они превышали скорость на 20-50 км/ч. У двоих нарушителей не оказалось прав.

10 водителей были наказаны за другие нарушения (использование телефона за рулем и т.д.).

Рейд в пятницу вечером, в 22.30 ч., начался на ул. Друёс.

В 23 ч. попался первый нарушитель – автомобилем Audi управлял 17-летний юноша, у которого не было прав. Он попался на вождении без прав уже в третий раз.

Затем попались еще два водителя, у которых не было прав на вождение. Водитель BMW предъявил права учащегося на вождение, выданные в Великобритании, однако такой документ не дает права на вождение в Литве.

А водитель Toyota Prius - иностранец из Средней Азии, у которого есть временный вид на жительство в Литве - до сих пор не получил местные права. Он должен был поменять права в первые 6 месяцев своего проживания в Литве (живет он здесь уже 1,5 года). Поэтому его выданные на родине права в Литве уже не действительны.

Водитель другого BMW сам нарвался на неприятности: он, проезжая, стал фотографировать полицейских, поэтому был наказан за использование телефона во время вождения.

После полуночи рейд продолжился на ул. Т.Нарбуто. Там несколько водителей были остановлены, потому что у них не горели фары.

Водитель BMW был наказан за то, что включил противотуманные фары. Он сказал, что включил их, потому что они красиво светят.

Полицейские сказали, что это болезнь некоторых водителей BMW – им кажется, что автомобиль красивее смотрится, когда включены противотуманные фары.

Около 2 ч. полиция остановила автомобиль Range Rover. За рулем была нетрезвая женщина. Первый раз алкотестер показал 0,73 промилле. Женщина сказала, что выпила два бокала пива. В течение 15 минут женщина пила воду, которую ей привезла подруга. Несмотря на попытку "протрезветь", выпив две бутылки воды, через 15 минут алкотестер показал 0,59 промилле.