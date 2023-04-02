Ночной пожар в Вильнюсе - загорелся бар Narauti

Пожарным сообщили, что в баре Narauti загорелась фритюрница. Людям удалось уйти, никто не пострадал.
По словам очевидцев, во фритюрнице горело масло, и огонь начал распространяться. Бар был полон дыма.
По словам начальника пожарно-спасательных работ Витаутаса Ненартавичюса, на тушение пожара были брошены минимальные силы - две автоцистерны и автомобиль с лестницей.
Примерно через час пожар был потушен.
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