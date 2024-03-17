Ночное ДТП в Вильнюсе: Volvo съехал с дороги, его водитель сбежал

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI
В воскресенье ночью врачи, полиция и пожарные-спасатели выезжали на место ДТП в Вильнюсе. Сообщалось, что в кювет съехал автомобиль Volvo.

Полиция информировала, что в 1.17 ч. сообщили о ДТП на ул. Жалюю яжеру – с дороги в кювет съехал автомобиль. Звонивший сказал, что один человек, возможно зажат, около машины ходит еще один.

Пожарные-спасатели освободили из автомобиля Volvo с виду пьяного мужчину. От помощи врачей он отказался, проверить его на трезвость не удалось, так как он не смог подуть в алкотестер.

Пассажир, находившийся рядом с машиной, вел себя агрессивно, хотел уйти с места происшествия, поэтому его задержали и закрыли в полицейским автомобилем.

Сообщается, что водитель авто, вероятно, с места происшествия сбежал.

По предварительным данным, Volvoсъехал с дороги, врезался в столб и сломал несколько деревьев. На автомобиле не было номеров. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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