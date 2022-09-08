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По данным Литовской дорожной полиции, в 23 ч. в Кедайняйском районе, на 179 км магистрали A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда, водитель (1981 г.р.) автомобиля Škoda Superb врезался в выбежавшего на дорогу лося.
Ночное ДТП на магистрали: пожарные-спасатели вытаскивали из автомобиля лося
© Rinkos aikštė

Водитель был доставлен в больницу, лось не выжил.

Чтобы достать лося из машины, пришлось вызвать пожарных-спасателей. Спасатели привязали его тросом к автоцистерне, только так удалось вытащить его из машины.

Полиция сообщает, что еще два человека пострадали в ДТП с участием лося в деревне Маргава, на ул. Прену (Мариямпольский район). Там с лосем столкнулся автомобиль BMW. Пострадали водитель (1984 г.р.) и пассажирка (1957 г.р.).

Сообщается, что за последние сутки в Литве зафиксировано 10 ДТП с участием животных.

Ночное ДТП на магистрали: пожарные-спасатели вытаскивали из автомобиля лося
© DELFI / Erikas Skardžius

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