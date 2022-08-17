"14 августа, в 16.30 ч., в Лаздияй на ул. Кауно, внезапно ослепила молния и послышался оглушительный звук. Самое интересное, что в тот момент светило солнце. Я увидел человека, он шел, я даже удивился, как в него не попала молния, тут на дорогу выбежал другой человек и стал меня останавливать. Я понял, что произошло несчастье. На площадке у кладбища стояли 4 мотоцикла, один из них был повален, рядом лежал человек. Выяснилось, что четверо мотоциклистов ехали из Польши, и в одного попала молния" – рассказал пожарный-спасатель Дейвидас Невердаускас.

Он сразу же вызвал врачей.

"Врачи рекомендовали повернуть пострадавшего набок, чтобы он не подавился и следить за дыханием. Мы сняли с него шлем, куртку, делали массаж шеи. Пострадавший был в сознании, но ему было очень плохо. Он посинел, его тошнило, он что-то мычал, держался руками за голову. Вскоре приехали два автомобиля скорой помощи, я помог положить его на носилки и 38-летнего мужчину увезли в больницу", – сказал Невердаускас.

Из Лаздияй пострадавшего перевезли в Вильнюс, потом вернули в Лаздияйскую больницу. Он понемногу идет на поправку, готовят документы для его перевода в польскую больницу.

По словам врачей, когда в человека попадает молния, важны первые 10 минут. Этому человеку повезло, что мимо ехал пожарный-спасатель.

Жена Невердаускаса, которая была с мужем, преподавала курсы оказания первой помощи, поэтому и она помогала советами.

Жители Лаздияй сказали, что во время разряда молнии в домах даже зазвенели стекла в окнах.