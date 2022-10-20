26 февраля 2022 года полиция Плунгеского района получила сообщение о том, что с одного из домов в городе пропал триколор.

В ходе расследования выяснилось, что флаг с древком с многоквартирного дома 25 февраля вечером сняли В.Г. и А.В. Городские камеры зафиксировали, как мужчины тащили флаг по проезжей части, а потом закрепили его на светофоре.

Было начато расследование. Оба обвиняемых признали свою вину и искренне сожалели о содеянном. Она сказали, что просто хотели пошутить, не собирались осквернять флаг.

Прокурор Клайпедской участковой прокуратуры Миндаугас Вильнюс сказал, что за осквернение флага, несмотря на то, что оно было непреднамеренным, грозит уголовная ответственность - штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Плунгеский участковый суд признал ранее неоднократно судимых 24-летнего В.Г. и 33-летнего А.В. виновными в публичном надругательстве над флагом ЛР.

В.Г. суд назначил ограничение свободы на 8 месяцев (он должен в это время быть дома с 22.00 до 6.00 ч., устроиться на работу или зарегистрироваться в Службе занятости). В случае с А.В. суд присовокупил это наказание к наказанию за другие преступления и назначил ему ограничение свободы на 2 года (в это время мужчина должен работать, 6 месяцев не употреблять алкоголь и другие воздействующие на психику вещества).