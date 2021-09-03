Нетрезвый водитель врезался в забор кладбища на ул. Расу

Полиция сообщает, что 2 сентября, в 15.10 ч. в Вильнюсе, на ул. Расу, автомобиль Renault, которым управлял мужчина 1975 г.р. врезался в забор кладбища.
Водителю после ДТП не сразу удалось подуть в алкотестер. Он это сделал только в 16.17 ч. В организме водителя было 1,53 промилле. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.
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