Нетрезвый водитель врезался в забор кладбища на ул. Расу

Полиция сообщает, что 2 сентября, в 15.10 ч. в Вильнюсе, на ул. Расу, автомобиль Renault, которым управлял мужчина 1975 г.р. врезался в забор кладбища.

Водителю после ДТП не сразу удалось подуть в алкотестер. Он это сделал только в 16.17 ч. В организме водителя было 1,53 промилле. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.