Полиция информировала, что о ДТП сообщили в 7.26 ч. Микроавтобус Шальчининкского автобусного парка Iveco съехал с дороги и снес столб. Женщина сказала, что водитель автобуса, возможно, пьян.

Полиция выяснила, что водитель сильно пьян и пьянеет буквально на глазах: сначала алкотестер показал 2,57 промилле, позже – 2,73 промилле.

Людей в микроавтобусе не было. Водитель в ДТП не пострадал. Из-за ДТП сформировался затор.