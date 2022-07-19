aA
Во вторник в Вильнюсе поступило сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко микроавтобус врезался в столб, на котором был установлен радар и снес его.

Полиция информировала, что о ДТП сообщили в 7.26 ч. Микроавтобус Шальчининкского автобусного парка Iveco съехал с дороги и снес столб. Женщина сказала, что водитель автобуса, возможно, пьян.

Полиция выяснила, что водитель сильно пьян и пьянеет буквально на глазах: сначала алкотестер показал 2,57 промилле, позже – 2,73 промилле.

Людей в микроавтобусе не было. Водитель в ДТП не пострадал. Из-за ДТП сформировался затор.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Онкоиммунолог пока не рекомендует прививаться четвертой дозой вакцины от коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в Литве растет, несмотря...

Спецэфир Delfi с добровольцем ВСУ из России: почему нужно защищать Украину

Яромир Букреев уехал из России и встал на сторону...

Поездку Петриките на "Славянский базар" оценил министр культуры: так мы попадаем в мясорубку пропаганды

В Литве не смолкают разговоры о поездке...

Тайный визит к патриарху Кириллу: литовский епископ поехал в Москву

Епископ Амвросий - вторая по значимости фигура в...

СМИ: Литва в апреле знала, что Еврокомиссия представит новые пояснения по транзиту

Литва еще в апреле была проинформирована о том, что...