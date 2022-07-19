Полиция информировала, что о ДТП сообщили в 7.26 ч. Микроавтобус Шальчининкского автобусного парка Iveco съехал с дороги и снес столб. Женщина сказала, что водитель автобуса, возможно, пьян.
Полиция выяснила, что водитель сильно пьян и пьянеет буквально на глазах: сначала алкотестер показал 2,57 промилле, позже – 2,73 промилле.
Людей в микроавтобусе не было. Водитель в ДТП не пострадал. Из-за ДТП сформировался затор.
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