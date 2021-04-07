Нетрезвый водитель в Вильнюсе ночью насмерть сбил велосипедистку

Автомобиль врезался в ехавший в том же направлении велосипед на ул. Антакальнё, в 30 м от перекрестка с ул. М.-К.Огинскё. Тело и велосипед оказались на перекрестке, а Hyundai остановился в 100 м за перекрестком.
Водитель (1985 г.р.) сказал, что сначала подумал, что у него лопнуло колесо, но потом увидел, что со стороны пассажира разбито стекло. Он остановился и побежал к месту происшествия.
Врачам не удалось спасти жизнь 30-летней велосипедистки.
Водитель Hyundai был пьян – 1,00 промилле. В машине с ним ехала молодая женщина.
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